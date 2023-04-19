Эдуард Мор: «Для «Спартака» сейчас Кубок - это самое главное, что может быть»

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался касательно предстоящего поединка между «красно-белыми» и «Акроном» в полуфинале Кубка России.

«Спартак» настроится на эту встречу максимально. Для «Спартака» сейчас Кубок - это самое главное, что может быть. Так что нет смысла беречь силы и ротировать состав», - передает слова Эдуарда «РБ Спорт».

Полуфинальный поединок между «Акроном» и «Спартаком» пройдет в среду, 19 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.