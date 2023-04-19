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Кубок России

Шавло рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Акроном»

19 Апреля 2023 • 07:17 Комментировать

Экс-гендиректор столичного «Спартака» Сергей Шавло высказался о предстоящем поединке между «красно-белыми» и тольяттинским «Акроном» в рамках полуфинальной стадии Кубка России.

«Спартак» - фаворит на бумаге. Хочется, чтобы «красно-белые» выиграли, но «Акрон» - крепкий орешек. «Спартаку» надо включать морально-волевые качества, иначе так просто не победить», - передает слова Шавло «РБ Спорт».

Поединок полуфинала Пути регионов между «Акроном» и «Спартаком» пройдет сегодня, 19 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Шавло Акрон
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