Гришин: «Надеюсь, что ЦСКА продолжит победную серию в матче с «Уралом»

Бывший футболист столичного ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче «армейцев» против «Урала» в рамках Кубка России.

«Я надеюсь, что ЦСКА продолжит свою победную серию в матче с «Уралом». Армейцы набрали ход, да и к тому же есть преимущество своего поля. У ЦСКА будет удачный сезон, если выиграют Кубок России и попадут в тройку РПЛ», — заявил экс-полузащитник московского клуба в интервью «Чемпионату».

По словам эксперта, будет хорошо, если у подопечных Владимира Федотова останутся силы на борьбу за серебро Премьер-лиги с «Ростовом» и «Спартаком». Также Гришин считает, что тренерам нечем удивлять друг друга, поэтому успех будет зависеть от восстановления и использования слабых сторон оппонента.

Напомним, что ЦСКА и «Урал» встретятся в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России завтра, 19 апреля, на «ВЭБ Арене» в Москве.