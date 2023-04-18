Масалитин: «У ЦСКА есть результат, но пропала игра»

Экс-игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин поделился своими ожиданиями от грядущего матча финальной стадии Кубка России в Пути РПЛ. На ней, напомним, армейцы сойдутся с екатеринбургским «Уралом», противостояние будет состоять из двух матчей.

«У ЦСКА есть результат в виде побед, но как таковой игры сейчас нет вообще. С «Крыльями Советов» очень невнятно выглядели. Тем не менее был обыгран «Зенит» в Премьер-лиге. Но повторю, пропала у них та игра, которая радовала», - цитирует Масалитина Rusfootball.

Первый матч в паре финалистов верхней сетки турнира состоится уже завтра, 19 апреля. Место действия - столичный стадион «ВЭБ Арена».