Кузнецов — о матче ЦСКА – «Урал»: «Игра будет тяжёлой»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов порассуждал о предстоящей финальной встрече Кубка России Пути РПЛ между «армейцами» и «Уралом».

«Игра будет тяжелой. Естественно, что ЦСКА — фаворит в данной паре. Мы вправе ожидать от них прохода в следующую стадию. Но и «Урал» команда с характером — просто так не сдадутся», — заявил Кузнецов «Чемпионату».

Помимо этого, специалист пожелал «армейцам» продвинуться дальше в турнире, ведь трофеи еще никто не отменял, они идут в историю клуба, но их нужно заслужить.

Первый финальный матч ЦСКА – «Урал» пройдет 19 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени. Ответный поединок запланирован на начало мая.