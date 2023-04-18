Алдонин: «На бумаге ЦСКА фаворит в матче с «Уралом», но это ни о чём не говорит»

Бывший тренер «Ротора» Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России ЦСКА – «Урал».

«Будет тяжелая игра для «армейцев». На бумаге ЦСКА фаворит в этом противостоянии, но это ни о чем не говорит. «Урал» захочет дать бой и взять реванш. Команда Ганчаренко с очень злым спортивным характером», — приводит слова Алдонина Metaratings.

Как считает эксперт, в этой игре вряд ли будет большое количество забитых мячей, скорее всего, встреча завершится нулевой ничьей или победой ЦСКА 1:0.

Первый финальный матч Кубка России Пути РПЛ между ЦСКА и «Уралом» пройдет завтра, 19 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по мск.