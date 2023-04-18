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Кубок России

Алдонин: «На бумаге ЦСКА фаворит в матче с «Уралом», но это ни о чём не говорит»

18 Апреля 2023 • 18:28 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
19.04 19:00

Бывший тренер «Ротора» Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России ЦСКА – «Урал».

«Будет тяжелая игра для «армейцев». На бумаге ЦСКА фаворит в этом противостоянии, но это ни о чем не говорит. «Урал» захочет дать бой и взять реванш. Команда Ганчаренко с очень злым спортивным характером», — приводит слова Алдонина Metaratings.

Как считает эксперт, в этой игре вряд ли будет большое количество забитых мячей, скорее всего, встреча завершится нулевой ничьей или победой ЦСКА 1:0.

Первый финальный матч Кубка России Пути РПЛ между ЦСКА и «Уралом» пройдет завтра, 19 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Евгений Алдонин Виктор Ганчаренко
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ЦСКА МОСКВА УРАЛ
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