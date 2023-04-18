Сергеев признался, что вылет «Зенита» из Кубка России — главная неудача сезона

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка России-2022/23.

«Вылет «Зенита» из Кубка России — главная неудача текущего сезона. Причины? Где-то не повезло, что-то делали не так. Поверьте, мы все были очень расстроены после поражения от «Динамо», — приводит слова Сергеева Bobsoccer.

Напомним, санкт-петербургский клуб проиграл «Динамо» в серии послематчевых пенальти и вылетел из плей-офф Кубка России Пути регионов.

В текущем сезоне 27-летний форвард провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и записал на свой счет 5 голевых передач.