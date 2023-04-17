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Гладилин: Не думаю, что у ЦСКА будет недооценка «Урала»

17 Апреля 2023 • 16:54 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
19.04 19:00

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче ЦСКА – «Урал».

«Недооценка может быть, но я не думаю, что это будет так, потому что Федотов все-таки воспитанник екатеринбургского футбола, и для него, как для тренера, все же он еще утверждается в ЦСКА, победа будет нужна», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Первый финальный матч Кубка России Пути РПЛ между ЦСКА и «Уралом» состоится в среду, 19 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры. Ответный поединок пройдет в начале мая.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Владимир Федотов Валерий Гладилин
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ЦСКА МОСКВА УРАЛ
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