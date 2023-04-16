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Полузащитник «Урала» Газинский рассказал о своём состоянии после травмы, полученной в игре против ЦСКА

16 Апреля 2023 • 19:25 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
19.04 19:00

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский рассказал о своём состоянии после травмы плеча, полученной на 18-й минуте игры 23-го тура Российской премьер-лиги против столичного ЦСКА (1:2). После матча он сообщил, что в воскресенье пройдёт МРТ. 

«С плечом пока все не очень хорошо. Это все, что я могу сказать», - заявил Газинский в разговоре с «РБ Спорт». 

В текущем сезоне 33-летний футболист принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде. 

В среду, 19 апреля, «Урал» сыграет против ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Юрий Газинский
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ЦСКА МОСКВА УРАЛ
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