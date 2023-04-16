Полузащитник «Урала» Газинский рассказал о своём состоянии после травмы, полученной в игре против ЦСКА

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский рассказал о своём состоянии после травмы плеча, полученной на 18-й минуте игры 23-го тура Российской премьер-лиги против столичного ЦСКА (1:2). После матча он сообщил, что в воскресенье пройдёт МРТ.

«С плечом пока все не очень хорошо. Это все, что я могу сказать», - заявил Газинский в разговоре с «РБ Спорт».

В текущем сезоне 33-летний футболист принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.

В среду, 19 апреля, «Урал» сыграет против ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.