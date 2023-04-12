Стали известны арбитры на матчи Кубка России – Левников рассудит ЦСКА – «Урал»

Стали известны главные арбитры на матчи Кубка России. Бригада Кирилла Левникова рассудит первый финальный поединок Пути РПЛ между московским ЦСКА и екатеринбургским «Уралом», который состоится 19 апреля.
Путь РПЛ (финал)
19 апреля (среда)
19:00* ЦСКА – «Урал» - Кирилл Левников;
Путь Регионов (первый этап 1/2 финала)
19 апреля (среда)
16:30 «Акрон» (Тольятти) - «Спартак» - Алексей Амелин;
19:00 «Краснодар» - «Крылья Советов» - Павел Шадыханов.
Ранее стали известны главные арбитры на матчи 23-го тура Российской премьер-лиги, которые пройдут в ближайшие выходные.
* - время московское
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