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Кубок России

Стали известны арбитры на матчи Кубка России – Левников рассудит ЦСКА – «Урал»

12 Апреля 2023 • 16:44 Комментировать

Стали известны главные арбитры на матчи Кубка России. Бригада Кирилла Левникова рассудит первый финальный поединок Пути РПЛ между московским ЦСКА и екатеринбургским «Уралом», который состоится 19 апреля.

Путь РПЛ (финал)

19 апреля (среда)

19:00* ЦСКА – «Урал» - Кирилл Левников;

Путь Регионов (первый этап 1/2 финала)

19 апреля (среда)

16:30 «Акрон» (Тольятти) - «Спартак» - Алексей Амелин;
19:00 «Краснодар» - «Крылья Советов» - Павел Шадыханов.

Ранее стали известны главные арбитры на матчи 23-го тура Российской премьер-лиги, которые пройдут в ближайшие выходные.

* - время московское

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Кубок России Кирилл Левников
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