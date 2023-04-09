Бейл уверен, что у «Крыльев Советов» есть шанс завоевать Кубок России

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл поделился мнением о шансах команды завоевать Кубок России в этом году.

«У «Крыльев» есть шанс выиграть Кубок России — уверен в этом. Очень странное ощущение — мы проиграли кубковый матч и у нас все еще есть шанс выйти в финал. Нам нужно быть готовыми бороться дальше», — приводит слова Бейла «Чемпионат».

По мнению футболиста, «Крылья» провели хороший матч против ЦСКА, но самарцам просто не повезло в концовке.

19 апреля «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Краснодаром» в рамках второго этапа полуфинала Кубка России Пути регионов. Начало игры запланировано на 19:00 по мск.