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Кубок России

Бейл уверен, что у «Крыльев Советов» есть шанс завоевать Кубок России

09 Апреля 2023 • 10:34 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
19.04 00:00

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл поделился мнением о шансах команды завоевать Кубок России в этом году.

«У «Крыльев» есть шанс выиграть Кубок России — уверен в этом. Очень странное ощущение — мы проиграли кубковый матч и у нас все еще есть шанс выйти в финал. Нам нужно быть готовыми бороться дальше», — приводит слова Бейла «Чемпионат».

По мнению футболиста, «Крылья» провели хороший матч против ЦСКА, но самарцам просто не повезло в концовке.

19 апреля «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Краснодаром» в рамках второго этапа полуфинала Кубка России Пути регионов. Начало игры запланировано на 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Гленн Бейл
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КРАСНОДАР КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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