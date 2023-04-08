Шалимову нравится новый формат Фонбет Кубка России

Бывший футболист московского «Спартака» и миланского «Интера» Игорь Шалимов положительно относится к новому формату Фонбет Кубка России, вступившему в силу с нынешнего сезона. Он считает незаслуженными негативные отзывы о нем, а также заверил, что уже разобрался в формате и он ему нравится.

- Я нормально отношусь — и разобрался в схеме, и в целом система доказала свою привлекательность, смотреть игры интересно, - заявил Шалимов, слова которого цитирует «РБ Спорт».

Любопытно, что в ходе своей игровой карьеры Шалимов никогда не становился обладателем Кубка страны, где бы они ни выступал. Да и вообще, трофеев у него только два - чемпион СССР в 1989 и обладатель Кубка УЕФА в 1994 с «Интером», впрочем, там он на поле появлялся нечасто.