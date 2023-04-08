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Кубок России

Уилкшир рассказал, чего не хватает «Динамо»

08 Апреля 2023 • 12:42 Комментировать

Экс-футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался о вылете команды из Кубка России. В ½ финала Пути регионов «бело-голубые» потерпели поражение от тольяттинского «Акрона» (0:0, 1:4 – по пенальти).

«Я разочарован. Огромная возможность завоевать трофей не смогла стать реальностью. У нынешнего «Динамо» огромный потенциал, но команде не хватает стабильности», - приводит слова Уилкшира издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом сезоне динамовцы дошли до финала турнира, уступив в решающем матче «Спартаку» (1:2).

Ближайший поединок «Динамо» сыграет против «Спартака» 8 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Люк Уилкшир
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