Шалимов: «Поражение «Крыльев Советов» от ЦСКА несправедливо»

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался об ответной игре 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ), в которой ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0).

Специалист назвал поражение самарской команды несправедливым, так как, по мнению Шалимова, «Крылья Советов» владели по ходу прошедшей встречи преимуществом.

«Самара владела преимуществом, играла хорошо, имела моменты. При этом не могу сказать, что в голевом эпизоде есть чья-то ошибка — все играли грамотно, игроков не теряли, просто несчастье», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

При этом тренер похвалил и ЦСКА, назвав «армейцев» мощной командой с физически сильными игроками в составе. Однако Шалимов раскритиковал полузащитника «красно-синих» Хорхе Карраскаля, отметив, что колумбиец стал очень плох.

В финале Кубка России Пути РПЛ ЦСКА встретится с «Уралом». Первая игра этого противостояния состоится 18 апреля. Ответная же встреча запланирована на начало мая.