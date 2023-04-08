Медина назвал цель ЦСКА в Кубке России

Легионер московского ЦСКА Хесус Медина высказался о шансах «армейского» коллектива выиграть Кубок России.

«Мы в финале Пути РПЛ. Всегда стараемся побеждать. Будем готовиться, чтобы выиграть», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в финале Пути РПЛ московский коллектив встретится с екатеринбургским «Уралом». Первый матч противостояния пройдет 18 апреля, а ответная игра запланирована на 2 мая. Победитель станет участником финального поединка Кубка России, в котором встретится с лучшей командой Пути регионов.

Ближайший матч ЦСКА сыграет против «Химок» в РПЛ.