Сперцян отшутился о мнениях игроков «Ростова»  

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян пошутил по поводу мнений футболистов «Ростова» после кубкового матча.

Напомним, что «Краснодар» и «Ростов» встречались в четверг вечером. Краснодарцы победили по пенальти после ничьей 1:1 и продолжили путь в Кубке России. Ростовчане, в свою очередь, вылетели.

«Футболисты «Ростова» сказали, что на поле была одна команда? Послушайте, это их мнение. Моё мнение - было две команды, ха-ха-ха! Правда, «Ростов» очень хорошо играл, это я вообще не отрицаю, но мы победили, так что какие вопросы?» - сказал Сперцян, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

На второй стадии полуфинала нижней части сетки Кубка России «Краснодар» будет играть против «Крыльев Советов».