Чанов — о Песьякове: «Каждый игрок ошибается, и голкиперы — не исключение»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об ошибке голкипера «Ростова» Сергея Песьякова в матче Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 3:5 — по пенальти).

«Вратари делятся на две категории: одни после таких ошибок опускают руки, а другие — наоборот. Учитывая возраст и опыт Песьякова, надеюсь, что с характером у него все в порядке. Каждый игрок ошибается, и голкиперы — не исключение», — приводит слова Чанова Vprognoze.

В сезоне-2022/23 34-летний Песьяков провел 29 матчей во всех турнирах, пропустил 39 мячей и шесть раз сыграл «на ноль». Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.