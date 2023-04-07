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Кубок России

Чанов — о Песьякове: «Каждый игрок ошибается, и голкиперы — не исключение»

07 Апреля 2023 • 17:37 Комментировать
Краснодар
1:1
Ростов
окончен после пенальти

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об ошибке голкипера «Ростова» Сергея Песьякова в матче Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 3:5 — по пенальти).

«Вратари делятся на две категории: одни после таких ошибок опускают руки, а другие — наоборот. Учитывая возраст и опыт Песьякова, надеюсь, что с характером у него все в порядке. Каждый игрок ошибается, и голкиперы — не исключение», — приводит слова Чанова Vprognoze.

В сезоне-2022/23 34-летний Песьяков провел 29 матчей во всех турнирах, пропустил 39 мячей и шесть раз сыграл «на ноль». Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Песьяков Вячеслав Чанов
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