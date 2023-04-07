Новиков: «Ганчаренко попробует доказать, что его уход из ЦСКА был несправедлив»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «армейцы» встретятся с «Уралом».

Специалист считает, что всё будет зависеть от формы, в которой подойдут команды к этому противостоянию. Также Новиков отметил, что главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко, ранее работавший в ЦСКА, постарается доказать, что его отставка из московского клуба была несправедлива.

«Если ЦСКА будет играть в свою игру, то команда должна пройти «Урал». Ганчаренко — хороший раздражитель для ЦСКА. Он попробует доказать, что его уход был несправедлив, а москвичи же попробуют доказать, что всё сделали правильно», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Первый матч между ЦСКА и «Уралом» состоится 18 апреля в Москве. Ответная встреча этих команд запланирована на начало мая.