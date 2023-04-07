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Кубок России

Мозес - о Кубке России: «Я так и не понял этой схемы»

07 Апреля 2023 • 13:33 Комментировать

Хавбек московского «Спартака» Виктор Мозес высказался относительно нового формата проведения Кубка России.

«Я так и не понял этой схемы. Мне уже многие пытались объяснить - бесполезно! Но теперь все ясно: нам нужно просто выиграть все оставшиеся матчи, чтобы оказаться в финале. Как в прошлом сезоне», - приводит слова нигерийского футболиста пресс-служба «красно-белых».

Напомним, что на стадии ½ финала Пути РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение от екатеринбургского «Урала». После этой неудачи «народная команда» выбыла в Путь регионов, где померяется силами с «Акроном».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес
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