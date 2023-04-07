Мозес - о Кубке России: «Я так и не понял этой схемы»

Хавбек московского «Спартака» Виктор Мозес высказался относительно нового формата проведения Кубка России.

«Я так и не понял этой схемы. Мне уже многие пытались объяснить - бесполезно! Но теперь все ясно: нам нужно просто выиграть все оставшиеся матчи, чтобы оказаться в финале. Как в прошлом сезоне», - приводит слова нигерийского футболиста пресс-служба «красно-белых».

Напомним, что на стадии ½ финала Пути РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение от екатеринбургского «Урала». После этой неудачи «народная команда» выбыла в Путь регионов, где померяется силами с «Акроном».