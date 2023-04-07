Баньяц: «Мы хотим выиграть Кубок России»

Защитник «Краснодара» Михайло Баньяц оптимистично смотрит путь своего клуба в Кубке России.

«Каждая следующая игра для нас — финал. Мы хотим выиграть кубок России», - заявил Баньяц «РБ Спорт», добавив, что болельщики, пришедшие на арену «Краснодара», стали для команды 12-м игроком в матче.

Напомним, вечером 6 апреля «быки» в серии послематчевых пенальти одолели не самого слабого соперника в виде «Ростова» Валерия Карпина. Основное время матча завершилось вничью – 1:1, а вот в серии 11-метровых точнее и удачливее были «быки» - 5:3.

«Краснодар» в следующем матче Кубка России ожидает новый соперник – самарские «Крылья Советов». Играть «быки» Владимира Ивича снова будут дома.