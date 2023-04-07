Сперцян: «С «Крыльями» хотим сыграть получше, чем с «Ростовом»

Полузащитник и один из лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян порассуждал о следующем матче «быков» в Кубке России – в рамках второго полуфинала Пути регионов краснодарцы примут дома самарские «Крылья Советов».

«Крылья Советов» - это очень хорошая команда, однако мы играем дома, будет совсем другая игра. Надеюсь, сыграем получше, чем с «Ростовом». Очень ждем матча», - рассказал Сперцян «Матч ТВ».

Отметим, что у «Крыльев» совсем не ладится игра в текущем сезоне. Подопечные Игоря Осинькина до сих пор не побеждали в весенней части РПЛ, а в Кубке России самарцам удалось победить лишь один раз – это случилось в феврале, дома, в первом матче четвертьфинала против московского «Динамо» ещё в Пути РПЛ (2:1).

Песьяков подарил гол, а Прохин – победу в серии пенальти: «Краснодар» выбил «Ростов» из Кубка России