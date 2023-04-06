Тренер «Акрона» отреагировал на жеребьёвку Кубка России

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин поделился эмоциями после того, как узнал соперника своей команды в Кубке России. В рамках второго полуфинала Пути регионов «Акрону» снова достался московский клуб – «Спартак».

«Мы рады, что гранд приедет к нам в гости. Для нас это огромная ответственность, а для болельщиков — большой интерес», - цитирует тренера «Матч ТВ».

Напомним, что на стадии 1/8 финала «Акрон» обыграл столичное «Торпедо» (2:0), в четвертьфинале прошёл московский «Локомотив» в серии пенальти, а на первой стадии полуфинала – московское «Динамо».

«По результатам «Спартак» в нескольких матчах не добрал очков, но по его игре виден запас, и этот клуб на дистанции в состоянии бороться за трофей», - заключил Калешин.