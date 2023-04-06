Никита Кривцов — о победе над «Ростовом»: «Игра была равная»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о победе над «Ростовом» в полуфинале Пути регионов Кубка России.

«Игра была равная. Моё мнение, легче играть в старте, чем входить в такую игру со скамейки запасных», — приводит слова футболиста «быков» издание «Спорт-Экспресс». Кривцов рассказал, что должен был идти бить четвёртый пенальти, однако сам игрок попросил поменяться, чтобы бить последний удар в серии.

Напомним, что Никита реализовал решающий пенальти, что позволило «Краснодару» выйти в следующий этап Кубка после ничьи в основное время со счётом 1:1.