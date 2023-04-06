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Балахнин: «У Песьякова не первый раз такие ошибки, и они ещё будут» эксклюзив

06 Апреля 2023 • 23:29 Комментировать
Краснодар
1:1
Ростов
окончен после пенальти

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил результаты кубкового матча с «Краснодаром».

- Как вам серия пенальти?

- Я хорошо знаю Песьякова, он здорово на пенальти стоит. Ему немного не хватало, но практически все удары он угадывал. Но тут везение играет большую роль. Если говорить о матче, то он тоже хорошо сыграл, и если бы не его ошибка, то мог бы выручить команду.

- Кто из футболистов «Ростова» сегодня понравился?

- «Ростов» вообще выглядел интереснее «Краснодара», за исключением концовки матча. А «быки» на себя не были похожи. Они не могли выйти из обороны. Только за счет длинной передачи это делали. Не могли зацепиться. Они не создали ничего острого, если не брать концовку матча. У них не получалось. Видно, что хозяева были тяжелые. Гости смотрелись мобильнее и быстрее. Они вообще выглядели неплохо, хотя тоже не все получалось впереди. Но это кубковый матч. Он был вязкий, с обилием ошибок с обеих сторон.

- В игре было много жестких единоборств. С чем это связано?

- Это характерно для кубковых матчей, когда команды вылетают. Естественно, нерв был, он ощущался. Поэтому было много жесткой борьбы, на грани пихания друг друга. Игра не была яркой в плане качества, но нерв был.

- Как оцените судейство Безбородова, в том числе моменты с неназначением пенальти?

- Мы привыкли к такому судейству, к длительным просмотрам моментов, где и так все было ясно. Можно было сразу выносить решения, как это было на чемпионате мира. Быстро решили, и игра продолжается, не сбивается темп. Были, конечно, спорные эпизоды, но это был непростой матч. Думаю, судья справился.

- Был ли пенальти на Голенкове, когда Кайо ему попал в ногу?

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- Мне кажется, там не за что было ставить одиннадцатиметровый. На 76-й минуте тоже был спорный эпизод. Оба футболиста играли в мяч, просто один сделал это быстрее. Он уже пробил, и этот стык не влиял на момент.

- Как оцениваете ошибку Песьякова, которая стоила гола его команде?

- Не первый раз у него такой момент. После этого тоже был эпизод на грани. Один раз точно он мог привезти. Как я понял, это наигранные вещи, требование тренера.

- Но когда вратарь вводит мяч в игру и отдает его на ногу сопернику, тут явная ошибка.

- Конечно, это косяк. Но сам розыгрыш требуется тренером. Это не исключает, что будут перехваты. Всегда идеально быть не может. Поэтому вратари ошибаются. Это не первый и не последний раз. На этом, кстати, можно ловить вратарей. Не должен так игрок ошибаться, тем более, голкипер, потому что эта ошибка может стать роковой.

- Полоз получил травму. Насколько это критичная потеря для атаки «Ростова»?

- Это распространенная травма. Сделают УЗИ задней поверхности бедра и тогда решат, сколько он будет восстанавливаться. Может быть, быстро получится вернуться в игру. Очевидно, что какие-то матчи он пропустит. Но это не критичная травма.

- Кто для вас фаворит Кубка?

- Пусть лидеры и вылетели, но еще остались хорошие команды: «Спартак», «Краснодар», «Урал», который любого сейчас может обыграть. Солидно он выглядит. Мне кажется, что любая из оставшихся команд может выиграть, кроме «Акрона». Его я точно исключаю. Но буду рад, если он выиграет. Уже в следующей стадии ему будет очень сложно, кто бы ни достался в соперники. Но тольяттинцы уже молодцы.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Сергей Балахнин Сергей Песьяков
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