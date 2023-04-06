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Кубок России

Сперцян: «Мы победили благодаря поддержке болельщиков»

06 Апреля 2023 • 23:25 Комментировать
Краснодар
1:1
Ростов
окончен после пенальти

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Ростовом» в полуфинале Пути регионов Кубка России.

«Самое главное, что мы победили. И эмоции зашкаливают. Спасибо большое болельщикам. Сегодня был очень тяжёлый матч, непростой для нас. Мы победили благодаря поддержке болельщиков», — заявил футболист «быков», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Сперцян отметил уровень «Ростова», выразив мнение, что «Краснодар» неправильно действовал во втором тайме. Также Эдуард рассказал, что частые остановки во время игры выбивают из колеи, когда проводишь весь матч на эмоциях.

Напомним, что «быки» обыграли «Ростов» в серии послематчевых пенальти после ничьи со счётом 1:1 в основное время, пройдя в следующий этап Пути регионов, где соперником «Краснодара» станут «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кубок России Эдуард Сперцян
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