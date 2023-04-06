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Кубок России

«Акрон» - «Спартак», «Краснодар» - «Крылья Советов» - состоялась жеребьёвка Кубка России

06 Апреля 2023 • 23:20 Комментировать

Сегодня, шестого апреля, состоялась жеребьёвка Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России. По её итогам стало известно следующее.

Первый матч финала Пути РПЛ ЦСКА – «Крылья Советов» состоится в Москве. Точные даты проведения матчей станут известны позже, время начала игр – тоже. Однако уже известно, что первая игра состоится 18-20 апреля, а вторая – 2-4 мая.

Полуфинальные пары Пути регионов составлены следующим образом: «Акрон» - «Спартак», «Краснодар» - «Крылья Советов». Хозяевами поля станут, соответственно, «Акрон» и «Краснодар».

Единственной командой турнира, не представляющей элитный российский дивизион, остался тольяттинский «Акрон».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Крылья Советов Краснодар Урал Кубок России Акрон
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