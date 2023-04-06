Глебов: «Сегодня была только одна команда на поле — мы»

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о поражении от «Краснодара» в рамках Кубка России.

«Нормальные эмоции, немного расстроены, что проиграли. Не скажу, что мы только во втором тайме действовали лучше, у «Краснодара» был только один момент в конце. Но скажу так: сегодня была только одна команда на поле — мы», — рассказал полузащитник «жёлто-синих», чьи слова цитирует «Матч ТВ». По его мнению, «Ростову» не хватило реализации, заявив об «отскоке» соперника.

Напомним, что по итогам полуфинала Кубка России коллективы с юга России сыграли вничью со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти «Краснодар» оказался сильнее со счётом 5:3, выбив «Ростов» из кубкового соревнования.