Баньяц – о победе над «Ростовом»: «У нас была хорошая защита»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц высказался о кубковой победе над «Ростовом» (1:1, 5:3 по пенальти).

«Сложный матч был. Непростой. Не каждый раз мы играли с мячом. Но хочу сказать, что у нас была хорошая защита. Были некоторые ошибки, но мы играли хорошо», - приводит слова Баньяца «Матч ТВ».

На следующем этапе Пути регионов Кубка России «Краснодару» предстоит сразиться либо с московским «Спартаком», либо с тольяттинским «Акроном», либо с самарскими «Крыльями Советов». Подробнее об этом станет известно после того, как состоится жеребьёвка этого самого этапа.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата России «быки» находятся на восьмом месте.