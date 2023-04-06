Широков: «В самом «Ростове» хотели бы играть более ярко»

Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков прокомментировал игру «Ростова» в матче с «быками» (1:1, 3:5 по пенальти).

«Я бы не сказал, что они сейчас показывают яркий футбол. Максимум выжимают из того, что есть, но не более того. Думаю, в самом «Ростове» хотели бы играть более ярко, не всегда это пока получается», - приводит слова Широкова «Матч ТВ».

В Российской премьер-лиге «жёлто-синие» идут вторыми и отстают от лидирующего «Зенита» на семь баллов.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут на выезде против «Оренбурга» в ближайший понедельник, десятого апреля. Начало игры в 17:00.