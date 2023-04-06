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Кубок России

Байрамян прокомментировал поражение от «Краснодара»

06 Апреля 2023 • 22:46 Комментировать
Краснодар
1:1
Ростов
окончен после пенальти

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о вылете «жёлто-синих» из Кубка России после поражения от «Краснодара».

«Всё-таки мы проиграли. Есть, наверное, у всей команды и тренерского штаба определённое удовлетворение от всей игры. Мы неплохо играли, создали много моментов, но Сафонов у них выручал», — заявил Байрамян, чьи слова приводит «Матч ТВ». Хорен поздравил «Краснодар» с выходом в следующую стадию, отметив, что в следующий раз удача будет на стороне его команды.

Напомним, что поединок полуфинала Пути регионов закончился с ничейным счётом 1:1, однако в серии послематчевых ударов «быки» оказались успешнее, выиграв со счётом 5:3 и выйдя в следующий этап.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Кубок России Хорен Байрамян
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