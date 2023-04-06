Карпин: «Хочу поблагодарить Песьякова за его железные яйца»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (1:1, 3:5 по пенальти).

- После такого матча и такой развязки самые главные первые слова в раздевалке, если не секрет, были каковы?

- Поздравил ребят, поблагодарил. У меня нет слов, горжусь всеми. Так что всех поздравил. Не то, что ни одной претензии, только благодарность.

- Как попытаться подобрать слова и охарактеризовать ту игру, которую «Ростов» сегодня показал, насколько она вам понравилась, близка ли она к тому, что вы желаете видеть на поле?

- Близка, я бы даже сказал, что тот состав, который играл сегодня, превзошел даже мои личные ожидания. Поэтому благодарен ребятам, горжусь, что 19-летние, 20-летние, Прохину там 21, Сильянову 21, кто у нас так играл еще… Мелёхину 19, 22 Глебову, Щетинину 20, Тугареву 22. Они выходят здесь на стадионе «Краснодара» и выдают такую игру… У меня слов просто нет.

- Пропущенный мяч. Безотносительно того, как он случился, по последствиям и эмоциональному фону, как он повлиял на игру? Казалось, что команда быстро оправилась.

- Этим я тоже доволен, что команда не заметила, что мы пропустили гол и как мы его пропустили. У нас бывали игры, когда мы один гол неожиданный и не вытекающий из хода игры пропускали и минут 10 прихолили в себя. Здесь не заметили и продолжили играть. По мне, одна команда была на поле. До 85-й минуты вообще. Понравилось и то, что Песьяков продолжил то, что нужно было делать, то, что он делал до этого, несмотря на эту ошибку, не испугался. Поэтому Песьякова поблагодарить за его железные яйца, назовем это так. Только слова благодарности.

- А как это будет по-испански?

- Кохонес грандес, большие яйца.

- Вопрос по заменам. Правильно ли я понимаю, что три из пяти были вынужденными, в том числе и Селявы? Или нет? Что вы планировали делать, если бы не эпизоды, которые привели к вынужденным заменам? Планировались ли другие и в другое время, как это повлияло на игру?

Реклама

- Конечно, планировались. В играх планировать нельзя, но в голове можно держать. Держали, естественно, другие замены, даже три паузы во втором тайме обычно используют тренеры. Одну паузу пришлось использовать на замену в первом тайме уже. Селява не смог продолжить игру в перерыве, и Щетинин, там замена не Щетинина должна была быть, он попросил замену. При этом при всем всё было видно на поле, по-моему, даже говорить не приходится.