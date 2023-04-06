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Тугарев: «Никто ни в коем случае Песьякова не винил»

06 Апреля 2023 • 22:34 Комментировать
Краснодар
1:1
Ростов
окончен после пенальти

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Ростов» (1:1, 5:3 по пенальти) Роман Тугарев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие сейчас эмоции? Наверняка, смешанные, потому что есть персональный приз, но нет результата, за которым приехали?

- Персональный приз - это, конечно, хорошо, но мы сегодня ехали за победой. Сегодня игра полностью нам удалась, мы могли забить больше. Игра была полностью под нашим контролем, обидно за это поражение. Но мы вернемся в следующем году, а в этом году мы продолжим в РПЛ бороться за высокие места.

- О чем думали, когда шли бить пенальти? Потому что это был решающий на тот момент эпизод, и получилось совсем впритирку.

- Ни о чем не думал в этот момент. Был сконцентрирован на том, чтобы забить гол и ударить так, как ты хочешь.

- Давайте вспомним гол во втором тайме, он получился на загляденье. Как всё сложилось?

- Пас с фланга Щетинина, вроде. Байрамян пропускает, и я, подработав, ударил в дальний угол, хорошо попал. Хорик молодец, что услышал.

- По исполнению не было ли сомнений и других решений, как завершать, или все делалось так, как задумал сразу?

- Я думаю, что это больше на инстинктах. Там, когда в штрафной получаешь мяч, сразу бьешь.

- Момент в первом тайме с пропущенным мячом. Как он в эмоциональном плане повлиял на команду?

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- Ничего страшного, всё хорошо. Мы тренируем выход из обороны, у нас не всё получается. Допустили ошибку, но никто ни в коем случае Песьякова Серёжу не винил. Продолжили играть в свой футбол. Повторюсь, игра была абсолютно под нашим контролем.

- По содержанию это похоже на оптимальный вариант игры «Ростова» сегодня?

- Я думаю, что да. Единственное, что нужно забивать и спокойно проводить игру.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Песьяков Роман Тугарев
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