Стали известны все участники Пути регионов Кубка России

Сегодня, шестого апреля, в матче между «Краснодаром» и «Ростовом» определялся последний участник следующего этапа Пути регионов Кубка России.

После драматичного матча, в котором команды обменялись голами по разу в каждом из таймов, футболисты пробили серию пенальти, в которой точнее оказались «быки».

Итак, 1:1 в основное время, 5:3 по пенальти, и вот «Краснодар» присоединился к таким командам, как московский «Спартак», тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов».

Жеребьёвка следующего этапа Пути регионов состоится сегодня, шестого апреля, в 22:40.

В Пути РПЛ в свою очередь остались московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал».