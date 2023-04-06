Песьяков подарил гол, а Прохин – победу в серии пенальти: «Краснодар» выбил «Ростов» из Кубка России

«Краснодар» и «Ростов» сошлись в рамках Кубка России. Встреча плей-офф Пути регионов состоялась 6 апреля на стадионе «Краснодар».

Южное дерби в Кубке России вышло максимально боевым. Ивич и Карпин выставили основные составы, а футболисты не стали делать скидок на кубковый матч, бились изо всех сил. Чрезмерное желание чаще всего перевешивало футбольную составляющую, но градус игры чувствовался. Правда, моменты возникали с трудом. Чуть бодрее смотрелся «Ростов», который и начал оживлять ситуацию.

Роман Тугарев решился на дальний удар. До ворот было метров 30, но полузащитник «Ростова» пробил хлёстко, опасно. Матвей Сафонов украсил эпизод своим прыжком, достав мяч у перекладины. Далее мог «Ростов» получить право на пенальти: Кайо врезал по голеностопу Егору Голенкову, врывавшемуся к углу вратарской площади. Безбородов сбегал посмотреть повтор и решил, что фола не было.

После стандарта отскок поймал Данил Глебов. С лёту пробил полузащитник «Ростова», метил под штангу, но в створ не попал. Должен был вести в счёте «Ростов», но забил в итоге «Краснодар». Песьяков перестарался с демонстрацией игры ногами, Кордоба накрыл голкипера и тот вынес точно на Сперцяна. Эдуарду осталось лишь обработать мяч и вторым касанием послать в угол мимо напожарившего Сергея – 1:0.

Ещё из скверных новостей для «Ростова» - травма Дмитрия Полоза (его заменил Байрамян), в том числе из-за неё команды в первом тайме переиграли целых семь минут. Во второй половине встречи «Ростов» с голом тянуть не стал, начав очень активно. Сначала Голенков простил хозяев, замкнув кросс Байрамяна. Перевисел он Кайо из центра штрафной площади пробил головой, но взял чуть правее створа.

А голом отметился активный Тугарев. Сильянов начал атаку шикарной диагональю, Терентьев подключил Глебова, а Данил бросил в прорыв Романа. Тугарев справа вошёл в штрафную площадь и точным ударом упаковал мяч в дальний угол – 1:1. Через пять минут ещё и Байрамян мог забивать, ему дали пробить из похожей позиции. Мяч полетел в верхний угол, но на этот раз Матвей Сафонов справился, записав в актив очередной сейв.

Был ещё неплохой дальний удар Миронова, но Сафонов и тут выручил «Краснодар», дотащив-таки команду до серии пенальти. Можно сказать, что оба голкипера сегодня были за «быков». Переиграли команды семь минут и ко второму тайму, немного выдохнули и принялись бить пенальти.

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Сперцян, Байрамян и Ионов открыли серию идентично точными ударами в «шестёрку». Комличенко и Кордоба пробили точно, а вот Прохин взял сильно выше ворот. Больше в этой серии никто не промахивался: со счётом 5:3 победил «Краснодар» и выбил «Ростов» из Кубка России.