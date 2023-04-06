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Кубок России

Песьяков подарил гол, а Прохин – победу в серии пенальти: «Краснодар» выбил «Ростов» из Кубка России

06 Апреля 2023 • 22:16 Комментировать (2)
Краснодар
1:1
Ростов
окончен после пенальти

«Краснодар» и «Ростов» сошлись в рамках Кубка России. Встреча плей-офф Пути регионов состоялась 6 апреля на стадионе «Краснодар».

Протокол игры  
Краснодар

1:1

(5:3 по пен.)

Ростов
(1:0) Сперцян Эдуард23'  
  54'Тугарев Роман (1:1)
Сафонов МатвейРамирес Кристиан  78'Алонсо Хуниор  87'Кайо ПанталеаоВолков Сергей АлександровичЧерников АлександрБаньяц Михайло  61' 67' (Кобнан Мозес ( 67') Сперцян Эдуард  69'Кади  72' 77' (Ионов Алексей ( 77') Батчи Жоау 66' (Кривцов Никита ( 66') Кордоба Джон
Запасные: Петров СергейКокарев НикитаЖилкин ГригорийОлусегун ОлакунлеАгкацев СтаниславСорокин ЕгорАхметов ИльзатКевин ГарсияЛитвинов Вячеслав
Песьяков СергейТерентьев Денис  57' 66' (Лангович Андрей ( 66') Прохин ДанилаМелёхин Виктор  69'Сильянов АлександрСелява Александр  40' 46' (Миронов Андрей Сергеевич ( 46') Глебов ДанилЩетинин Кирилл 84' (Комаров Иван ( 84') Полоз Дмитрий 28' (Байрамян Хорен ( 28') Тугарев РоманГоленков Егор 66' (Комличенко Николай ( 66')
Запасные: Григорьев АнтонБочаров ПавелЦулая МихаилШанталий ДаниилОсипенко МаксимМельников СтепанЧернов Евгений
06 апреля. Стадион "Стадион Краснодар (Краснодар)".

 

Южное дерби в Кубке России вышло максимально боевым. Ивич и Карпин выставили основные составы, а футболисты не стали делать скидок на кубковый матч, бились изо всех сил. Чрезмерное желание чаще всего перевешивало футбольную составляющую, но градус игры чувствовался. Правда, моменты возникали с трудом. Чуть бодрее смотрелся «Ростов», который и начал оживлять ситуацию.

Роман Тугарев решился на дальний удар. До ворот было метров 30, но полузащитник «Ростова» пробил хлёстко, опасно. Матвей Сафонов украсил эпизод своим прыжком, достав мяч у перекладины. Далее мог «Ростов» получить право на пенальти: Кайо врезал по голеностопу Егору Голенкову, врывавшемуся к углу вратарской площади. Безбородов сбегал посмотреть повтор и решил, что фола не было.

После стандарта отскок поймал Данил Глебов. С лёту пробил полузащитник «Ростова», метил под штангу, но в створ не попал. Должен был вести в счёте «Ростов», но забил в итоге «Краснодар». Песьяков перестарался с демонстрацией игры ногами, Кордоба накрыл голкипера и тот вынес точно на Сперцяна. Эдуарду осталось лишь обработать мяч и вторым касанием послать в угол мимо напожарившего Сергея – 1:0.

Ещё из скверных новостей для «Ростова» - травма Дмитрия Полоза (его заменил Байрамян), в том числе из-за неё команды в первом тайме переиграли целых семь минут. Во второй половине встречи «Ростов» с голом тянуть не стал, начав очень активно. Сначала Голенков простил хозяев, замкнув кросс Байрамяна. Перевисел он Кайо из центра штрафной площади пробил головой, но взял чуть правее створа.

А голом отметился активный Тугарев. Сильянов начал атаку шикарной диагональю, Терентьев подключил Глебова, а Данил бросил в прорыв Романа. Тугарев справа вошёл в штрафную площадь и точным ударом упаковал мяч в дальний угол – 1:1. Через пять минут ещё и Байрамян мог забивать, ему дали пробить из похожей позиции. Мяч полетел в верхний угол, но на этот раз Матвей Сафонов справился, записав в актив очередной сейв.

Был ещё неплохой дальний удар Миронова, но Сафонов и тут выручил «Краснодар», дотащив-таки команду до серии пенальти. Можно сказать, что оба голкипера сегодня были за «быков». Переиграли команды семь минут и ко второму тайму, немного выдохнули и принялись бить пенальти.

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Сперцян, Байрамян и Ионов открыли серию идентично точными ударами в «шестёрку». Комличенко и Кордоба пробили точно, а вот Прохин взял сильно выше ворот. Больше в этой серии никто не промахивался: со счётом 5:3 победил «Краснодар» и выбил «Ростов» из Кубка России.

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Комментарии (2)
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ингерман
06 Апреля 2023 в 23:13
ай.. карпуха-физрук! А-ха-ха-ха! )))
CELTIC FROST
06 Апреля 2023 в 22:42
да уж. "Краснодар" - это типа романтика футбола и свои воспитанники". ага. конечно. ) отстой.
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