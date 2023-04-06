Игру «Краснодара» и «Ростова» в Кубке России посетили почти 26 тысяч зрителей

Пресс-служба Кубка России по футболу опубликовала данные о посещаемости матча «Краснодар» и «Ростов» в рамках полуфинала Пути региона. Поединок проходит в эту минуту в Краснодаре, на трибуны домашней арены «быков» пришли 25 895 болельщиков.

Напомним, что на игры Кубка России не требуется оформленный Fan ID – такое требование действует только ко всем матчам в рамках РПЛ.

Прямо сейчас битва между «Краснодаром» и «Ростовом» продолжается, счёт на табло – 1:1. В случае, если ничейный счёт сохранится, команды приступят к серии 11-метровых ударов. Текстовую трансляцию поединка проводит Liveresult.ru.