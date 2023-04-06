Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Широков: «Атмосфера в Краснодаре шикарная»

06 Апреля 2023 • 21:54 Комментировать
Краснодар
1:1
Ростов
окончен после пенальти

Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков прокомментировал атмосферу, царящую на стадионе «чёрно-зелёных» во время их кубковой игры с «Ростовом» (матч идёт, счёт 1:1).

«Атмосфера шикарная, под 30 тысяч болельщиков. Вчера 25, сегодня 27, отлично!» - приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Роман Широков выступал за краснодарскую команду дважды – в 2014 и 2015 годах. В составе «быков» в 2015 году спортсмен выиграл бронзовые медали национального российского чемпионата.

За ходом игры между «Краснодаром» и «Ростовом» вы можете следить на нашем сайте. Напомним, проигравший сегодня клуб потеряет возможность дальнейшей борьбы за победу в Кубке России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Роман Широков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
1
1
2.32 3.45 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Апреля
23:15 · Кубок России
Глебов: «Сегодня была только одна команда на поле — мы»
23:10 · Кубок России
Баньяц – о победе над «Ростовом»: «У нас была хорошая защита»
22:53 · Кубок России
Широков: «В самом «Ростове» хотели бы играть более ярко»
22:46 · Кубок России
Байрамян прокомментировал поражение от «Краснодара»
22:45 · Кубок России
Карпин: «Хочу поблагодарить Песьякова за его железные яйца»
22:42 · Кубок России
Корнаухов: «Важны матчи и чемпионата, и Кубка»
22:34 · Кубок России
Тугарев: «Никто ни в коем случае Песьякова не винил»
22:32 · Кубок России
Стали известны все участники Пути регионов Кубка России
22:05 · Кубок России
Игру «Краснодара» и «Ростова» в Кубке России посетили почти 26 тысяч зрителей
21:54 · Кубок России
Широков: «Атмосфера в Краснодаре шикарная»
21:33 · Кубок России
Лапочкин уверен, что «Ростов» в первом тайме должен был пробить пенальти 1
21:27 · Кубок России
«Ростов» отыгрался в Краснодаре после красивой комбинации
21:13 · Кубок России
Масалитин: «Кубок должен оставаться Кубком»
20:39 · Кубок России
Непомнящий назвал фаворита Кубка России
20:34 · Кубок России
«Краснодар» забил «Ростову», подкараулив ошибку Песьякова
Все новости