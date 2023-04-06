Широков: «Атмосфера в Краснодаре шикарная»

Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков прокомментировал атмосферу, царящую на стадионе «чёрно-зелёных» во время их кубковой игры с «Ростовом» (матч идёт, счёт 1:1).

«Атмосфера шикарная, под 30 тысяч болельщиков. Вчера 25, сегодня 27, отлично!» - приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Роман Широков выступал за краснодарскую команду дважды – в 2014 и 2015 годах. В составе «быков» в 2015 году спортсмен выиграл бронзовые медали национального российского чемпионата.

За ходом игры между «Краснодаром» и «Ростовом» вы можете следить на нашем сайте. Напомним, проигравший сегодня клуб потеряет возможность дальнейшей борьбы за победу в Кубке России.