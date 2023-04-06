Лапочкин уверен, что «Ростов» в первом тайме должен был пробить пенальти

Бывший российский арбитр Сергей Лапочкин высказался об эпизоде в первом тайме матча полуфинала Кубка России, в рамках которого сегодня встречаются «Краснодар» и «Ростов». Форвард ростовчан Егор Голенков, находясь в штрафной «быков», нанёс удар по воротам соперника, а после его сразил удар в ногу от бразильского защитника «Краснодара» Кайо. Но арбитр встречи Владислав Безбородов не стал указывать на точку.

«Кто первый сыграл в мяч, тот и выигрывает дуэль. И очевидно, что игрок «Ростова» опередил своего соперника. А защитник «Краснодара» по неосторожности ударил его по ноге, это фол», - цитирует Лапочкина «Матч ТВ».

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