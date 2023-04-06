Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Ростов» отыгрался в Краснодаре после красивой комбинации

06 Апреля 2023 • 21:27 Комментировать
Краснодар
1:1
Ростов
1 2.85 X 2.30 2 3.80
2-й тайм

В эти минуты в Краснодаре проходит последний полуфинальный матч кубкового Пути регионов, в котором встречаются подопечные Владимира Ивича с соперниками из «Ростова». Первый тайм остался за «быками» после результативного удара Эдуарда Сперцяна, который наказал голкипера Сергея Песьякова за громадную ошибку при розыгрыше мяча.

Сразу после перерыва «Ростов» восстановил равенство на табло. Денис Терентьев с правого фланга доставил мяч в штрафную, Хорен Байрамян технично его пропустил, и Роман Тугарев метров с 15 вторым касанием расстрелял ворота - 1:1.

Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
93 мин
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
1
1
2.32 3.45 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Апреля
21:33 · Кубок России
Лапочкин уверен, что «Ростов» в первом тайме должен был пробить пенальти
21:27 · Кубок России
«Ростов» отыгрался в Краснодаре после красивой комбинации
21:13 · Кубок России
Масалитин: «Кубок должен оставаться Кубком»
20:39 · Кубок России
Непомнящий назвал фаворита Кубка России
20:34 · Кубок России
«Краснодар» забил «Ростову», подкараулив ошибку Песьякова
20:28 · Кубок России
Бейл объяснил свой автогол в матче против ЦСКА
20:22 · Кубок России
Коваленко — о возможном матче с «Акроном»: «Атмосфера была бы бомбовая»
20:11 · Кубок России
Бузникин – о матче «Краснодар» - «Ростов»: «Ждём искрометного футбола»
20:07 · Кубок России
Деменко: «Если Ивич выиграет Кубок России, Галицкий будет носить его на руках»
19:38 · Кубок России
Гаджиев считает, что «Крылья Советов» смогут выйти в суперфинал Кубка России
19:30 · Кубок России
«Краснодар» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
19:09 · Кубок России
«Краснодар» и «Ростов» озвучили составы на кубковое дерби
18:02 · Кубок России
Балахнин: «Пропал тот кубковый романтизм, где последняя игра - действительно последняя»
17:47 · Кубок России
Карсаков: «Не назвал бы ЦСКА главным фаворитом Кубка России»
17:44 · Кубок России
Балахнин выделил фаворита в матче «Краснодар» - «Ростов»
Все новости