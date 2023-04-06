«Ростов» отыгрался в Краснодаре после красивой комбинации

В эти минуты в Краснодаре проходит последний полуфинальный матч кубкового Пути регионов, в котором встречаются подопечные Владимира Ивича с соперниками из «Ростова». Первый тайм остался за «быками» после результативного удара Эдуарда Сперцяна, который наказал голкипера Сергея Песьякова за громадную ошибку при розыгрыше мяча.

Сразу после перерыва «Ростов» восстановил равенство на табло. Денис Терентьев с правого фланга доставил мяч в штрафную, Хорен Байрамян технично его пропустил, и Роман Тугарев метров с 15 вторым касанием расстрелял ворота - 1:1.

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