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Кубок России

Масалитин: «Кубок должен оставаться Кубком»

06 Апреля 2023 • 21:13 Комментировать
Краснодар
1:1
Ростов
1 2.85 X 2.30 2 3.80
2-й тайм

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением о нынешнем формате розыгрыша Кубка России.

«Кубок должен оставаться Кубком. Если ты проиграл в плей-офф, то вылетаешь. Если руководству нравится такой формат, то назовите этот турнир хотя бы как-то иначе - Лига какая-нибудь, но никак не Кубок», - приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

В настоящий момент в рамках кубкового соревнования идёт завершающий матч текущей недели. В Краснодаре местный клуб принимает «Ростов» и ведёт в один мяч, гости до перерыва голов забить не успели.

За ходом данного противостояния вы можете следить на нашем сайте.

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Кубок России Валерий Масалитин
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КРАСНОДАР РОСТОВ
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