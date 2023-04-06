Масалитин: «Кубок должен оставаться Кубком»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением о нынешнем формате розыгрыша Кубка России.

«Кубок должен оставаться Кубком. Если ты проиграл в плей-офф, то вылетаешь. Если руководству нравится такой формат, то назовите этот турнир хотя бы как-то иначе - Лига какая-нибудь, но никак не Кубок», - приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

В настоящий момент в рамках кубкового соревнования идёт завершающий матч текущей недели. В Краснодаре местный клуб принимает «Ростов» и ведёт в один мяч, гости до перерыва голов забить не успели.

За ходом данного противостояния вы можете следить на нашем сайте.