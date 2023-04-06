Непомнящий назвал фаворита Кубка России

Известный российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, кого считает фаворитом нынешнего розыгрыша Кубка России.

«Я думаю, что у ЦСКА большие шансы на победу в Кубке России. «Армейцы» подходят к тому моменту, когда их состав будет оптимальным. ЦСКА — один из главных фаворитов Кубка», — цитирует Непомнящего «Чемпионат»,

Ранее столичный клуб одержал победу над «Крыльями Советов» в двухматчевом противостоянии (2:2, 1:0) в полуфинале Кубка России Пути РПЛ. В финале «красно-синие» встретятся с «Уралом».

Напомним, действующим обладателем национального Кубка является московский «Спартак».