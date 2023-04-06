Коваленко — о возможном матче с «Акроном»: «Атмосфера была бы бомбовая»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко поделился мнением о возможной встрече с «Акроном» в полуфинале Кубка России Пути регионов.

«Акрон» — принципиальный соперник. Сейчас в Кубке вообще нет слабых команд. Думаю, если нам попадется «Акрон», будет очень тяжелая игра. Это же дерби. Атмосфера была бы бомбовая», — приводит слова Коваленко Sport24.

По мнению хавбека, встреча против «Акрона» стала бы самой сложной для «Крыльев» в нынешнем розыгрыше Кубка России.

В текущем сезоне 19-летний Коваленко принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три ассиста.