Бузникин – о матче «Краснодар» - «Ростов»: «Ждём искрометного футбола»

Бывший нападающий «Ростова» Максим Бузникин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром».

«Ждём искрометного футбола, как и всегда играют между собой эти команды», - приводит слова Бузникина «Матч ТВ».

В данный момент матч уже начался, идёт первая десятиминутка встречи. Счёт пока не открыт.

Игра проходит на домашнем стадионе «чёрно-зелёных», поддержать свою команду приехали много болельщиков «жёлто-синих».

Проигравшая в данном противостоянии команда окончательно и бесповоротно покинет розыгрыш Кубка России.

За ходом поединка в прямом эфире вы можете следить на нашем сайте.