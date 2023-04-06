Деменко: «Если Ивич выиграет Кубок России, Галицкий будет носить его на руках»

Бывший российский футболист Максим Деменко, который в период игровой карьеры защищал цвета «Краснодара», порассуждал о возможной победе «быков» в текущем розыгрыше Кубка России.

«Полагаю, теперь «Краснодар» отдаст все силы на то, чтобы взять Кубок России. К тому же, Владимир Ивич неплохо себя проявляет в кубковых турнирах. Если он выиграет Кубок, Галицкий его на руках носить будет», - рассказал Деменко «РБ Спорт».

Напомним, что «Краснодар» однажды был очень близок к тому, чтобы завоевать Кубок России. «Быки» вышли в финал первенства в 2014 году, где уступили «Ростову», который тогда возглавлял Миодраг Божович.

Ранее Деменко дал прогноз на сегодняшнюю игру полуфинала Кубка России в Пути регионов между «Краснодаром» и «Ростовом». Не пропустите текстовую трансляцию поединка, её как всегда проведёт коллектив портала Liveresult.ru. Матч стартовал в 20:00 по московскому времени.