Гаджиев считает, что «Крылья Советов» смогут выйти в суперфинал Кубка России

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил шансы «Крыльев Советов» на выход в суперфинал Кубка России.

«Я думаю, что «Крыльям» хватит сил добраться до финала. Безусловно, у команды высокий волевой потенциал. Это самый важный показатель в нынешнем формате Кубка», — цитирует Гаджиева RT.

Напомним, в полуфинале Кубка России Пути РПЛ «Крылья Советов» проиграли ЦСКА в двухматчевом противостоянии (2:2, 0:1) и отправились в Путь регионов. Будущий соперник самарского клуба определится в жеребьевке, которая состоится сегодня, 6 апреля, начало мероприятия запланировано на 22:40 по мск.