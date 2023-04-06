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Кубок России

Гаджиев считает, что «Крылья Советов» смогут выйти в суперфинал Кубка России

06 Апреля 2023 • 19:38 Комментировать

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил шансы «Крыльев Советов» на выход в суперфинал Кубка России.

«Я думаю, что «Крыльям» хватит сил добраться до финала. Безусловно, у команды высокий волевой потенциал. Это самый важный показатель в нынешнем формате Кубка», — цитирует Гаджиева RT.

Напомним, в полуфинале Кубка России Пути РПЛ «Крылья Советов» проиграли ЦСКА в двухматчевом противостоянии (2:2, 0:1) и отправились в Путь регионов. Будущий соперник самарского клуба определится в жеребьевке, которая состоится сегодня, 6 апреля, начало мероприятия запланировано на 22:40 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Гаджи Гаджиев
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