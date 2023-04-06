«Краснодар» и «Ростов» озвучили составы на кубковое дерби

В четверг в Кубке России пройдёт матч между «Краснодаром» и «Ростовом». Команды сойдутся на первом этапе 1/2 финала нижней части турнирной сетки, где всё решается в один матч.

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Сперцян, Черников, Баньяц, Батчи, Кади, Кордоба.

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей: Песьяков, Терентьев, Прохин, Сильянов, Мелехин, Глебов, Тугарев, Селява, Щетинин, Полоз, Голенков.

Южное дерби между «Краснодаром» и «Ростовом» стартует в 20:00. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.