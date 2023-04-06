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Кубок России

Балахнин: «Пропал тот кубковый романтизм, где последняя игра - действительно последняя»

06 Апреля 2023 • 18:02 Комментировать
Краснодар
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Ростов
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Через 1 ч. 14 мин.

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился своим мнением о нынешнем формате розыгрыша Кубка России.

«Мне кажется, немного пропал тот кубковый романтизм, где последняя игра - действительно последняя, надо играть сегодня и сейчас», - приводит слова Балахнина «Газета.Ру».

Специалист отметил многоуровневую систему вылета, предусмотренную для команд элитного российского дивизиона, при которой даже несколько поражений подряд не ведут к выбыванию из турнира.

По словам эксперта, при таком формате это соревнование гораздо более уместно называть чемпионатом, пусть и «замысловатым».

Балахнин признался, что ему не нравится данный формат.

«Ростову» в рамках Кубка России сегодня, шестого апреля, предстоит на выезде сыграть с «Краснодаром». Начало матча в 20:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Кубок России Сергей Балахнин
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