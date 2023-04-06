Балахнин выделил фаворита в матче «Краснодар» - «Ростов»

Российский тренер Сергей Балахнин высказался в преддверии матча 1/2 финала Кубка России между «Краснодаром» и «Ростовом».

По мнению специалиста, «Ростов» сделает ставку на чемпионат, ведь борется там за медали, а «Краснодар» более сфокусирован на Кубке.

«У «Краснодара» очень хорошие шансы добиться чего-то в Кубке. Так что, наверное, «Краснодар» на это бросит больше сил, ему нужнее, чем «Ростову». К тому же игра домашняя. Мне кажется, краснодарцы должны выглядеть предпочтительнее», — приводит слова Балахнина «Газета.Ру».

Матч «Краснодар» - «Ростов» пройдет 6 апреля, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.