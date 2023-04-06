Масалитин: ЦСКА будет тяжело в матче с «Уралом»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России Пути РПЛ, в котором «армейцы» сойдутся с «Уралом».

«Урал» преобразился, ЦСКА будет тяжело в следующем раунде. Ганчаренко постарается выбить «армейцев» из Кубка и взять у москвичей некий реванш за свой уход из ЦСКА», — заявил Масалитин «РБ Спорту».

Напомним, в финале Пути РПЛ столичный клуб проведет против «Урала» два матча. Победитель отправится в суперфинал турнира, а проигравший получит еще один шанс добраться до трофея через Путь регионов. В нижней сетке остались «Спартак», «Крылья Советов», «Акрон» и «Краснодар»/«Ростов».