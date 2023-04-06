Григорян – о матче «Краснодар» - «Ростов»: «Такая, серьёзная будет битва»

Бывший главный тренер владивостокского «Луча» Александр Григорян поделился своими ожиданиями от предстоящего кубкового матча между «Краснодаром» и «Ростовом».

«Такая, серьёзная будет битва. Всегда это дерби. Принципиальный характер. Мой прогноз - «Краснодар» выиграет. Он выступает на своём поле, ещё интенсивнее и агрессивнее играет там», - приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

По словам специалиста, оборонительная линия «жёлто-синей» команды, вероятнее всего, не справится с давлением, которое будет оказывать краснодарская группа атакующих футболистов.

Матч «Краснодар» - «Ростов» начнётся сегодня в 20:00.

Проигравшая команда данной пары вылетит из соревнования, так как матч будет проходить в рамках Пути регионов национального кубкового турнира.

Победитель сегодняшнего противостояния получит возможность встретиться с одной из следующих команд: московский «Спартак», тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов».