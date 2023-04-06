Алдонин: «Сделать текущий формат Кубка России - это было отличным решением»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился своим мнением о нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Соглашусь, что сделать текущий формат Кубка России - это было отличным решением. Увеличили количество матчей, когда нет еврокубков», - приводит слова Алдонина Legalbet.

Специалист также сопоставил интерес Кубка России и Российской премьер-лиги и пришёл к выводу о конкурентоспособности между собой двух этих соревнований по данному показателю.

Ближайший матч кубкового турнира состоится сегодня, шестого апреля. Главный арбитр встречи даст свисток к началу матча между «Краснодаром» и «Ростовом» в 20:00.