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Кубок России

Алдонин: «Сделать текущий формат Кубка России - это было отличным решением»

06 Апреля 2023 • 16:16 Комментировать
Краснодар
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Ростов
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Через 2 ч. 58 мин.

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился своим мнением о нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Соглашусь, что сделать текущий формат Кубка России - это было отличным решением. Увеличили количество матчей, когда нет еврокубков», - приводит слова Алдонина Legalbet.

Специалист также сопоставил интерес Кубка России и Российской премьер-лиги и пришёл к выводу о конкурентоспособности между собой двух этих соревнований по данному показателю.

Ближайший матч кубкового турнира состоится сегодня, шестого апреля. Главный арбитр встречи даст свисток к началу матча между «Краснодаром» и «Ростовом» в 20:00.

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Кубок России Евгений Алдонин
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